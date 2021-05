Video Geschichte im Modell: Als die Dampflok übers Viadukt fuhr 

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Eine Eisenbahn als Modell war früher oft der Klassiker in vielen Kinderzimmern. In Brakel im Kreis Höxter gibt es so ein Modell auch. Aber eine Nummer größer: Als Modellbundesbahn mit Nachbauten von Landschaften und Technik aus dem Jahr 1975.