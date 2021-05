In den Relegationsspielen am Donnerstag (18.30 Uhr) in Ingolstadt und am Sonntag (13.30 Uhr) an der Bremer Brücke gegen den Tabellendritten der 3. Liga geht der VfL Osnabrück davon aus, dass Ludovit Reis und Timo Beermann zur Verfügung stehen.

Das sagte Trainer Markus Feldhoff am Sonntag in der Pressekonferenz nach dem letzten Ligaspiel der Saison 2020/21. Reis wird am 31. Mai bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde erwartet. Beermann hatte wegen einer Adduktorenverletzung auf eigenen Wunsch nicht gespielt.

Die 1:2-Niederlage nach einer 1:0-Führung erklärte mit einer zu großen Passivität in der zweiten Halbzeit, die sich schon vor der Pause angedeutet habe: „Wir wollten eigentlich ganz anders aus der Kabine kommen und mit Macht auf das zweite Tor gehen“.

Feldhoff beschwört die Chance der Relegation gegen den FC Ingolstadt: „Diese zusätzliche Möglichkeit ist ein Geschenk, das wir unbedingt annehmen wollen.“ Die Mannschaft fuhr direkt aus Aue nach Ingolstadt, wo sie sich auf das Hinspiel vorbereiten wird.

Video: FC Erzgebirge Aue