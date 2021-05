Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Seit Freitag darf die Außengastronomie in Osnabrück wieder Gäste bewirten. Trotz des wechselhaften Wetters haben einige Gäste die Chance genutzt, sich in den Restaurants und Cafès bedienen zu lassen. Wir haben uns in der Innenstadt bei den Gästen und bei einem Betreiber umgehört.

_____________________________

Video: TV7-News

Schnitt: Benjamin Beutler