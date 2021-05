Video Rhede freut sich über Erweiterung von Gewerbegebiet

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In der Emsgemeinde Rhede wurde in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 31 mit schwerem Gerät gearbeitet. Dort trafen sich auch Landrat Marc-André Burgdorf und Bürgermeister Jens Willerding sowie weitere Akteure um sich über den Projektfortschritt zu informieren. Der Rheder Bürgermeister hatte auch weitere Erfolgsmeldungen verkünden können. Mehr dazu sehen Sie in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden