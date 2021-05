Video Altenkamp erwacht mit neuer Ausstellung

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Im Kulturzentrum Gut Altenkamp wurde in den vergangenen Tagen viel vorbereitet. Denn mit einer neuen Ausstellung sollen wieder Gäste kommen können. Wir hatten Gelegenheit, bei den Vorbereitungen über die Schulter zu schauen. Um was es genau geht, wird in diesem Filmbeitrag erläutert. Video und Schnitt: Jürgen Eden