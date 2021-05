Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe müssen in Frankfurt/Main am Mittwoch 25 000 Menschen ihre Wohnung verlassen. Dies teilte die Stadt am Abend mit.