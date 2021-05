In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 19. Mai 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Fällt der Start ins Wasser? Osnabrücker Gastronomen zur Öffnung der Außengastronomie +++ Inzidenz in der Stadt Osnabrück weiter unter 100 – Lockerungen ab Freitag +++ Tödlicher Unfall auf der A1 zwischen Osnabrück-Hafen und Kreuz Lotte/Osnabrück