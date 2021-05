Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Ein Unfall mit mindestens zwei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmittag auf der Autobahn 30 in Höhe der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt. Der Verkehr staut sich bereits an der Unfallstelle.

Material: NWM-TV