Video Anders als Trump: Biden veröffentlicht Steuererklärung

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Joe Biden und seine Frau Jill erzielten 2020 ein Einkommen von gut 600 000 US-Dollar. Das Ehepaar habe gut 157 000 Dollar Einkommenssteuer an den Bund gezahlt und weitere 29 000 Dollar in ihrem Heimatstaat Delaware gezahlt, teilte das Weiße Haus am Montag mit.