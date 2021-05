Der VfL Osnabrück empfängt am Sonntag den Hamburger SV. Wenn die Lilaweißen die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Liga wahren wollen, sind sie zum Siegen verdammt. Wie VfL-Trainer Markus Feldhoff das einschätzt, wie die Rahmenbedingungen im Quarantäne-Trainingslager in Ankum sind und wie er den HSV einschätzt, hat Feldhoff am Freitag in der turnusmäßigen Pressekonferenz mitgeteilt.

