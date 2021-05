Video: Soziale und ökologische Folgen: Was wird aus den Schrebergärtnern in der Gartlage in Osnabrück?

Die Stadt Osnabrück plant in der Gartlage einen Sport- und Landschaftspark. Im Mittelpunkt der Umgestaltung der Fläche steht das Nachwuchsleistungszentrum für den VfL Osnabrück. Noch über 100 Gärten müssten für die neuen Pläne weichen. Sozial und ökologisch hätte das Folgen, sagt Dipl. Biologin Birgit Potthoff. Wir waren mit ihr an Christi Himmelfahrt in dem Gebiet unterwegs.

Video: Benjamin Beutler