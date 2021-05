Video Corona killt die Berliner Currywurst

Die Gastronomen in Deutschland sind verzweifelt. Denn Corona sorgt nicht nur für leere Räume, sondern vor allem für leere Kassen. Zudem kommen die versprochenen Hilfsgelder bei den Gastronomen nicht an. Und die stehen jetzt auf. „Leere Versprechungen füllen keine Mägen“ So das Motto ihrer Aktion in Berlin. Denn selbst die großen Ketten halten die momentane Situation nicht mehr lange durch, sagt Mirko Silz. Er ist Geschäftsführer der Restaurantkette „L’Osteria“.

„Die Gastronomie ist einer der Sonderopfer der Gastronomie.“, meint er. „Wir sind unverschuldet in Not geraten und daher fordern wir, dass unsere Verluste zu 100% ausgeglichen werden. Noch immer haben einige Gastgeber unter uns ihre versprochenen Ausgleichszahlungen nicht bekommen.“