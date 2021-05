Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Mittwochmittag ist auf der A1 bei Bramsche ein Transporter auf einen Tanklaster aufgefahren. Dabei wurde der 46-jährige Fahrer des Transporteres schwer verletzt. Der Tanklaster stand auf der rechten Spur an einem Stauende. Aufgrund des Unfalls verliert er Öl. Wegen der Aufräumarbeiten musste die A1 in Richtung Bremen voll gesperrt werden.

Video: NWM-TV