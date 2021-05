Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am frühen Mittwochmorgen ist in Delmenhorst eine unbewohnte Doppelhaushälfte in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushälfte sowie die angrenzenden Gebäude verhindern. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von 80.000 Euro.

___________________________

Video: Nonstopnews

Schnitt: Friedrich Niemeyer