Video DFB-Beben: Präsident Keller vor Rücktritt

Der Deutsche Fußball-Bund zieht Konsequenzen aus der tiefen Krise. Die Führungsspitze des Verbandes kündigt am Dienstagabend Rücktritte an. Der DFB will die «Weichen für eine Neuaufstellung» stellen.