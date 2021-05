Video: Schaden in Millionenhöhe: Großbrand in Delmenhorst - So erlebten Bewohner den Brand

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat! Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung. Probemonat für 0 € Anschließend 50% Rabatt für 3 Monate (4,98€/mtl.) | Monatlich kündbar Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung? Zum Angebot Delmenhorst. Die Feuerwehr musste am späten Montagnachmittag zu einem großen Einsatz an die Oldenburger Straße ausrücken. Bei dem Feuer entstand erheblicher Sachschaden.

________________________________

Video: Nonstopnews

Schnitt: Tobias Saalschmidt