Die Stadt Osnabrück hat am Montag eine Impfaktion für Bewohner des Stadtteils Schinkel durchgeführt. Geplant war, vor allem Anwohner im Bereich Jeggener Weg zu impfen, da die Corona-Infektionsszahlen hier in den vergangenen Wochen besonders hoch waren. Allerdings stellten sich auch Osnabrücker aus anderen Stadtteilen in die Reihe - und die wurden ebenfalls geimpft.

_______

Video/Redaktion: André Partmann