Ab Sonntagmorgen konnte jeder ab 45 Jahren eine spontane Impfung an der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück bekommen. Um 15 Uhr waren die 500 Impfdosen fast weg und es wurden nur noch diejenigen geimpft, die bereits in der Schlange standen. Ab etwa 12 Uhr hatte sich eine 250 bis 300 Meter lange vor der Gesamtschule gebildet.

Video: TV/-News, Beqiri

Schnitt: Benjamin Beutler