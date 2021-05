Video Camper demonstrieren für Öffnung der Campingplätze

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

So viele Camping-Wagen auf einem Fleck hat man sicher noch nicht gesehen. Mehr als tausend Camper aus ganz Deutschland haben am Wochenende für die Öffnung von Campingplätzen in der Corona-Pandemie demonstriert.