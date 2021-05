Am Tag nach dem 3:1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers spricht NOZ-Sportredakteur Benny Kraus per Videoschalte mit VfL-Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer. Der „Sheriff“ hat gegen Würzburg sein erstes Zweitligator erzielt und war einer der auffälligsten Akteure am Samstag in Würzburg auf dem Platz. Im Interview spricht Taffertshofer über sein Premierentor, einen damit einhergehenden Gruß an Ex-Trainer Merlin Polzin, die kommenden Aufgaben im Saisonfinale und das Quarantäne-Trainingslager, in das sich der VfL am Dienstag begibt.

