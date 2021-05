Video Jan Delay: Maske, Abstand, Impfen für Neustart der Clubs

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Jan Delay: Maske, Abstand, Impfen für Neustart der Clubs, Aktuelle Konzerte finden fast ausschließlich per Live-Stream statt. So auch ein Konzert des Musiker Jan Delay auf St. Pauli. An seine Fans gewandt sagte er: «Masken tragen, Abstand halten, Impfen lassen - damit es bald wieder losgehen kann.»