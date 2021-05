Die Sonderimpfaktion in der Gesamtschule Schinkel ist am Freitag so entspannt angerollt, dass mehr Menschen geimpft werden konnten als geplant. Auch am Samstag und Sonntag ist für Spätentschlossene noch Luft im Terminplan.

Redaktion: Wilfried Hinrichs

Video: Tobias Saalschmidt

mit Material von NWM-TV