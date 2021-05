Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Ludovit Reis zurück in der Startelf, Etienne Amenyido als Startelf-Kandidat - und ganz grundsätzlich ein offensiveres Auftreten als zuletzt: So wollen Trainer Markus Feldhoff und der VfL Osnabrück das Abstiegs-Endspiel am morgigen Samstag beim Tabellenletzten FC Würzburger Kickers angehen.

Video: Tobias Saalschmidt