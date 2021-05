Den ersten Spatenstich für das neue Medienhaus in Lingen, das NOZ-Quartier, hat es im Juni 2019 gegeben. Das moderne Bürogebäude der NOZ Medien an der Bernd-Rosemeyer-Straße wird im Sommer bezogen. Derzeit werden die Teppiche verlegt, Tapeten und Farben kommen an die Wände und die Handwerker haben weiterhin alle Hände voll zu tun, damit sich die rund 50 Mitarbeiter und alle anderen Mieter am neuen Standort wohlfühlen.

Video: Matthias Becker