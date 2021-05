In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 4. Mai 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Bis zu Inzidenz von 100: Niedersachsen öffnet Schulen, Geschäfte und erlaubt Kontaktsport +++ Georgsmarienhütte: Wer feierte am Harderberg wilde Partys im Wald? +++ Bei Impf-Freigabe für alle: Wie kommt man in der Region Osnabrück an einen Impftermin?