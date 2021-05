Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Sturmtief "Eugen" hat am frühen Dienstagmorgen in der Region Osnabrück für erste Schäden gesorgt. In Bad Laer ist ein großer Baum auf ein Haus gefallen.

___________________________________

Video: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler