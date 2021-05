In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 3. Mai 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Einige Osnabrücker Kinder werden durch Homeschooling immer weiter abgehängt +++ HSV stellt Ex-Osnabrücker Thioune frei – jetzt übernimmt eine Club-Legende +++ Polizeieinsatz beim AfD-Kreisparteitag in Fürstenau sorgt für Unruhe bei Bürgern