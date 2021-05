Wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück auf Anfrage erklärt, sei am Morgen ein Tank eines Lkws aufgerissen. Dadurch seien knapp 150 Liter Diesel in einen Gulli gelaufen. Die Untere Wasserbehörde der Stadt Osnabrück kontrollierte anschließend diverse Kanäle, um sicherzustellen, dass der Diesel nicht etwa in die Hase gelangen könnte. Die Behörde konnte jedoch Entwarnung geben: Laut Angaben einer Sprecherin stellte sich heraus, dass er in einen Schmutzwasserkanal gelaufen war, wodurch eine Gefahr für die Umwelt ausgeschlossen werden könnte.

Material: NWM-TV