Video Berlin vor dem 1. Mai - Friedlicher Protest im Wedding

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Berlin gibt es rund um den 1. Mai stets viele Demonstrationen. Auch in diesem Jahr hängt vieles mit Corona zusammen. Die Polizei begleitet die Aufzüge und will dafür sorgen, dass auch die Regeln zum Infektionsschutz eingehalten werden.