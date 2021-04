In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 30. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Osnabrück streitet um Impf-Priorisierung: Ärzte für Aufhebung, Landrätin dagegen +++ Das passiert hinter den Kulissen im Corona-Impfstofflager in Quakenbrück +++ Wer sich in Niedersachsen mit Priorisierung 3 gegen Corona impfen lassen kann