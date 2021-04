Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Drill-Affen im Zoo Osnabrück haben erstmals Nachwuchs bekommen. Am 5. April erblickte "Keymo" das Licht der Welt. In freier Natur leben nur noch 3000 der gefährdeten Affen in den Regenwäldern Nigerias und Kameruns.

___________________________

Video: NWM-TV / Schnitt: Friedrich Niemeyer