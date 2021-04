In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 29. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Anfang 20, kerngesund, erste Dosis Biontech - Impfdrängler? +++ Warum die Osnabrücker Uhlhornklause schließen muss +++ 7-Tage-Inzidenz in Osnabrück unter 150: Lockerungen in Reichweite