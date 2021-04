In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 28. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Bad Rothenfelde: Allein in einer Straße ein Dutzend Coronafälle +++ Terminshopping mit Selbsttest: Hagen setzt auf einfache Lösung – GMHütter Handel auch +++ Mit Spritze in die Schule: Wie eine Osnabrücker Ärztin bei Corona-Impfungen Tempo macht