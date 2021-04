Video Laschet: Hohe Inzidenz darf «nicht von der Postleitzahl abhängen»

CDU-Chef Armin Laschet hat sich für mobile Impfteams in sozial benachteiligten Stadtteilen der Großstädte ausgesprochen. Laschet kündigte als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen entsprechende Aktionen an: In sozialen Brennpunkten und dort wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer.