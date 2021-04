Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr bei Neuenkirchen. Eine 35-Jährige befuhr mit ihren zwei Kindern im Wagen gerade den Fürstenauer Damm, als sie ein Metallteil auf der Straße entdeckte. Beim Versuch, diesem auszuweichen, geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen den VW einer 58-jährigen Fürstenauerin. Dieser fing daraufhin Feuer. Die 58-Jährige konnte sich befreien, ehe der Wagen komplett ausbrannte. Ersthelfer versuchten bereits am Einsatzort, den Wagen zu löschen. Die Mutter und ihre zwei Kinder wurden, ebenso wie die VW-Fahrerin, leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht.