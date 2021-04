Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Kostenfrei und ohne Termin kann man sich in dem mobilen Corona-Schnelltestzentrum vor dem Lingener Rathaus testen lassen. Das Busunternehmen Meyering hat dafür einen Bus umgerüstet. Mittwochs, freitags und samstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr haben die Bürger dort die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest zu machen. Mit einem negativen Testergebnis ist es dann beispielsweise möglich, in den Geschäften einzukaufen oder zum Friseur zu gehen.

________________________

Video: Matthias Becker