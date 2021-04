Am Dienstagabend haben Osnabrücker Radfahrer für mehr Sicherheit im Straßenverkehr demonstriert. Sie erinnerten an die StVO-Novelle, die seit einem Jahr aufgrund von Formfehlern nicht vollumfänglich in Kraft sei. Das Aktionsbündnis demonstrierte unter anderem für mehr Abstand beim Überholen. Mit Poolnudeln fuhren sie in mehreren Gruppen um den Ring, um auf den 1,5-Meter-Mindestabstand beim Überholen aufmerksam zu machen.

Video/Schnitt: Friedrich Niemeyer