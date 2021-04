In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 27. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Corona-Fälle bei geimpften Bewohnern und Mitarbeitern in Hasberger Seniorenheim +++ "Osnabrück? Auf keinen Fall!" – Michèle kommt und Bachelor Niko braucht Ihre Hilfe! +++ Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Osnabrück doch ohne Xavier Naidoo