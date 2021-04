In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 26. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Warum Osnabrück verdeckte Corona-Ermittler in Kneipen schickte +++ Polizei zieht Bilanz: So verlief das Wochenende mit Ausgangssperre +++ So viele Menschen sind in Osnabrück gegen das Coronavirus geimpft