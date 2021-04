Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Auf der B68 bei Wallenhorst ist am Montagvormittag ein Oldtimer in Brand geraten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrbahn war in Richtung Norden bis um 12 Uhr halbseitig gesperrt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Material: NWM-TV / Schnitt: Friedrich Niemeyer