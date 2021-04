Video Wetter teils sonnig, teils regnerisch - Frostrekord im April

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Auch wenn die Sonne in manchen Teilen Deutschlands strahlt, kommt der April in diesem Jahr insgesamt ungewöhnlich kalt daher. In einigen Regionen zeichnet sich sogar ein Kälterekord ab.