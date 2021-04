Seit Samstag gilt in Stadt und Landkreis wieder eine Ausgangssperre. Es gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune drei Tage in Folge über 100, ist die betroffene Kommune gezwungen, Ausgangssperren zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu erlassen. Bis 24 Uhr darf man allerdings alleine im Freien spazieren oder joggen gehen. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind berufliche Gründe oder Notfälle. Wir haben uns am Sonntagabend im Osnabrücker Innenstadtbereich umgeschaut und Stimmen zur Ausgangssperre eingeholt.

Video: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler