In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 23. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Bundes-Notbremse beschlossen – wie es jetzt weitergeht in Stadt und Landkreis Osnabrück +++ Damit der VfL-Heimfluch ein Ende nimmt: NOZ entfernt die Pappkameraden +++ Haareschneiden nur noch mit Test: Das sagen Friseure aus Hagen und Hasbergen