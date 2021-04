Video Emsland Touristik startet kreisweites Knotenpunktsystem in Dörpen

Das Emsland zählt mit seinen Radwanderrouten längst zu eine der beliebtesten Regionen in Deutschland. Um eine bessere Orientierung für Radwanderer zu geben, soll in den kommenden Wochen ein Knotenpunktsystem im Kreisgebiet von der Emsland Touristik in Zusammenarbeit mit den Kommunen errichtet werden. Dadurch erhalten Radwanderer auch die Möglichkeit, kurzfristige Abstecher zu unternehmen. Wie das genau funktionieren soll, erklärt Johanna Lübbers von der Emsland Touristik beim Aufstellen des ersten Schildes in Dörpen. Video und Schnitt: Jürgen Eden