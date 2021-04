Video Vier Tote bei Wohnhausbrand in Bremen

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Bremen sind nach Feuerwehrangaben vier Menschen getötet worden. Eintreffende Rettungskräfte hätten in dem Haus drei Tote gefunden - zwei Erwachsene und ein Kind. Ein zweites Kind starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.