Gegen 5.10 Uhr wurden die Polizei und der Rettungsdienst am Mittwochmorgen nach Ankum zur Bippener Straße gerufen: Dort war ein 53-jähriger mit seinem Kia-SUV auf Höhe des Reyclinghofes in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem VW Polo zusammengestoßen. Die ebenfalls 53-Jährige Polo-Fahrerin und der Unfallverursacher wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde zweitweise voll gesperrt.

Material: NWM-TV / Schnitt: Finja Jaquet