In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 30. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Wie effektiv war die Ausgangssperre in Osnabrück wirklich? +++ Nach Einsatz bei Covid-Patient: Feuerwehr Bramsche fordert "Impfung jetzt!" +++ Mann stürzt von Baugerüst am Osnabrücker Ratsgymnasium