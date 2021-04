Es war ein schwieriger Einsatz, zu dem Polizei und Feuerwehr am Montagabend gegen 21.40 Uhr gerufen wurden: Eine junge Frau war bei einem Spaziergang etwa 40 Meter in eine ehemalige Kiesgrube in Rheine gestürzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten die Rettungskräfte die Frau zu Fuß auf einer Trage die Klippen wieder hinauf und bis zum Rettungshubschrauber bringen. Von dort wurde sie in eine Klinik in Münster geflogen.

__________________________________________________________________

Material: NWM-TV / Schnitt: Finja Jaquet