Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Georgsmarienhütter Straße in Bissendorf ein schwerer Unfall: Eine junge Frau missachtete die Vorfahrt eines Motorradfahrers und setzte zum Abbiegen nach links an. Es kam zur Kollision mit dem geradeaus fahrenden Kradfahrer. Der 60-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll.