Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der Aufbau des ersten von zwei Portalkränen hat am Montag begonnen. In den kommenden Tagen wird sich das Bild am Osnabrücker Hafen weithin sichtbar ändern.

____________________________

Video: Tobias Saalschmidt

mit Material von: NWM-TV